«Сейчас я сделаю сенсационное заявление!» Онищенко раскрыл, каким будет «вирус Х»

Вирус Х, о появлении которого предупредили в Китае, не обязательно будет вариацией коронавируса, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Ранее глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу заявил, что в будущем мир обязательно столкнется с так называемым вирусом Х, характеристики которого пока никому не известны, и который может возникнуть в любом месте и в любое время.