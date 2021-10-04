«Сейчас я сделаю сенсационное заявление!» Онищенко раскрыл, каким будет «вирус Х»
Ученые готовы сотрудничать в исследованиях новых вирусов, однако в этом им мешают политики, сказал НСН Геннадий Онищенко.
Вирус Х, о появлении которого предупредили в Китае, не обязательно будет вариацией коронавируса, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Ранее глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу заявил, что в будущем мир обязательно столкнется с так называемым вирусом Х, характеристики которого пока никому не известны, и который может возникнуть в любом месте и в любое время.
«Я сейчас сделаю заявление, которое тоже будет сенсационным: каждое утро солнце восходит на Востоке. Он сказал грамотные, но для меня банальные вещи. Каждый раз мы получаем новую инфекцию. Он назвал это «вирусом Х», но это может быть и любая другая инфекция из любой другой области, не только коронавирус. Например, грипп или кишечная инфекция. Если бы он хотя бы приблизительно назвал, из какой серии будет этот вирус, это бы несло для меня содержательный смысл, а так получилась "фигура речи". Мы знаем всего 5% вирусов и микробов, которые есть на Земле, хотя уже летаем в космос. Их появление бывает и естественным путем, и путем безграмотного, неосторожного использования человеком своих возможностей. Учитывая, что сегодня у человека есть возможности менять свойства вируса, как в хорошую, так и в плохую сторону, контроль за этими работами должен быть очень серьезный», - сказал Онищенко.
Гао Фу подчеркнул, что человечеству надо вместе работать над решением проблем и предложил «принцип четырех C»: сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), обмен информацией (communication) и координацию (coordination).
«Безусловно, союз и взаимодействие нам нужны, но тут надо понимать и то, что в этой области страны будут очень осторожно идти на раскрытие содержательного контента из-за боязни, что все это может обернуться против них. Если США объявляют нас «врагом №1» или, во всяком случае, недружественной страной, они с нами не поделятся своими знаниями в области инфекционных болезней, новых скрытых вирусов, а самое главное – в области изучения и модификаций генома», - сказал в этой связи Онищенко.
Он также высказал мнение, что реализации принципа «четырех С» мешают политики, отметив при этом хорошее взаимодействие России с Китаем.
«Да, мы можем сказать, что у нас достаточно развернутое и адекватное взаимодействие с Китаем на предмет изучения коронавируса, но мы не можем этим похвастаться даже с нашими ближайшими европейскими соседями. Они делают все, чтобы не зарегистрировать нашу вакцину. Поэтому «четыре С» - это такая китайская философская концепция, там любят говорить несколько иносказательно, она уже осуществлялась и осуществляется. Сотрудничество – да, это очевидно, мы сотрудничаем с теми, кто хочет с нами сотрудничать. Соперничество в хорошем смысле, в научной плоскости – да, кто быстрее сделает вакцину. Обмен информацией – это святое, это нужно делать, и как раз здесь есть наибольшие проблемы, потому что всю информацию мы вовремя не получаем. Координация - конечно, она есть, есть наднациональный орган, межнациональное взаимодействие.
Так что это «красивая фигура речи», которая в силу китайской ментальности предложена нам, как очередное напоминание, что нам нужно более плотно и системно работать, что мы и делаем. Мы всем предлагаем сотрудничество в области вакцин, предлагаем свою вакцину. Все эти «четыре С» должны базироваться на принципах доверия. Если дать эту возможность ученым, они быстро найдут общий язык, будут сотрудничать и проводить совместные исследования. А самый главный тормоз – это политика, а точнее политики», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников сказал НСН, что распространению и мутации коронавируса способствуют, в первую очередь, антипрививочники.
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