В Китае призвали готовиться к появлению нового вируса

В Китае глава Центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу предупредил мир о новом вирусе, сообщает РИА Новости.

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По его словам, появление "вируса Х" неизбежно. Фу настаивает на том, человечество обязательно столкнется с ним в будущем. При этом характеристики вируса пока никому не известны, он может возникнуть в любом месте и в любое время.

Эксперт призвал все страны мира к совместной работе по подготовке мер, чтобы справиться с будущей угрозой.

Ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что распространение коронавируса не поддается точной оценке даже со стороны специалистов.

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ФОТО: pixabay.com
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