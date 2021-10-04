В Китае призвали готовиться к появлению нового вируса

По его словам, появление "вируса Х" неизбежно. Фу настаивает на том, человечество обязательно столкнется с ним в будущем. При этом характеристики вируса пока никому не известны, он может возникнуть в любом месте и в любое время.

Эксперт призвал все страны мира к совместной работе по подготовке мер, чтобы справиться с будущей угрозой.

Ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что распространение коронавируса не поддается точной оценке даже со стороны специалистов.

