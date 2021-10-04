В Китае призвали готовиться к появлению нового вируса
В Китае глава Центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу предупредил мир о новом вирусе, сообщает РИА Новости.
По его словам, появление "вируса Х" неизбежно. Фу настаивает на том, человечество обязательно столкнется с ним в будущем. При этом характеристики вируса пока никому не известны, он может возникнуть в любом месте и в любое время.
Эксперт призвал все страны мира к совместной работе по подготовке мер, чтобы справиться с будущей угрозой.
Ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что распространение коронавируса не поддается точной оценке даже со стороны специалистов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+25 769 / сут.
Умерли
210 тыс.+890 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+15 391 / сут.
- В Китае призвали готовиться к появлению нового вируса
- Возобновлен транзит газа в Венгрию через Украину
- В Госдуме предложили освободить часть россиян от подоходного налога
- Венгрия полностью прекратила транзит газа через Украину
- Журналисты опубликовали «досье Пандоры» об офшорах
- Стало известно о хаосе на встрече Путина с Байденом
- Названы способы сэкономить на ЖКУ
- Премьер Грузии сообщил, что Саакашвили планировал убийство ради беспорядков
- Крушение вертолета под Москвой: трое погибших
- Мужчина и ребенок погибли в автоаварии в Саратовской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru