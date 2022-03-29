«Мы на старте»: Разработчики NashStore рассказали, какие в нем будут приложения
Граждане смогут использовать привычные российские приложения, а разработчики перестанут терять прибыль, избавившись от санкционных барьеров, сказал НСН Арсений Щельцин.
В российском магазине приложений NashStore будут все те же приложения, что и в Google Play, кроме «санкционно зависимых», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
Ранее в этой компании сообщили о разработке магазина приложений NashStore для Android. Планируется, что он будет запущен 9 мая и станет альтернативой Google Play в случае ухода американской корпорации из России.
«Это будут все те же приложения, что и в Google Play, за исключением тех, которые санкционно зависимы. Дополнительно будут те, которые заблокированы по тем или иным причинам. Думаю, что точно там не будет приложений Google. У нас вполне независимая экосистема разработки web-приложений. Если посмотреть рейтинги, то огромное количество именно российских приложений пользуется популярностью на территории РФ и СНГ, а многие выбиваются в мировые рейтинги», - сказал Щельцин.
По его словам, большое количество российских разработчиков приложений сейчас недополучает прибыль, и есть возможность исправить эту ситуацию.
«Эта инициатива не политическая, а чисто экономическая. Сейчас мы видим хорошую возможность дать безбарьерный выход на рынок разработчикам и дать гражданам возможность использовать привычные российские приложения. Мы не видим каких-либо негативных отзывов от разработчиков либо нежелания подключать свои приложения в разрабатываемый магазин. В России огромное количество независимых самостоятельных разработчиков приложений, которые сейчас недополучают прибыль. Из-за санкций ограничены логистические и финансовые процессы, - это недополученная прибыль от продажи приложений и рекламы внутри них», - разъяснил эксперт.
Щельцин отметил, что сейчас проект NashStore находится на стартовой стадии, предстоит еще договориться с Google и производителями телефонов.
«На старте это будет продукт, который стремится быть большим магазином приложений, а после всех нормативных договоренностей это будет полноценный магазин, который ничем не отличается от стандартного Play Market. Это договоренности на уровне требований законодательства РФ, договоренности с разработчиками операционных систем, в первую очередь, с Google, и компаниями-производителями телефонов. Сейчас мы на старте коммуникаций, но нет никаких причин, чтобы эта коммуникация не получилась», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков говорил ТАСС, что россияне и граждане стран ЕАЭС смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения из NashStore и оплачивать подписки, пользуясь привычными сервисам без ограничений.
В качестве примера альтернативы Google Play в компании назвали AppGallery от Huawei.
10 марта компания Google объявила, что на фоне санкций в России ограничили работу магазина приложений Google Play. Теперь российские пользователи смогут скачивать только бесплатные приложения, платные услуги станут недоступны. Кроме того, на территории России станет недоступна оплата подписок и покупки в приложениях и играх. Действующие подписки будут отменены после окончания расчетного периода.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 660 / сут.
Умерли
368 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 229 / сут.
- Кадыров призвал «забрать Киев»
- «Роскомос» перенесёт крупнейший архив видео о российской космонавтике на Rutube
- Польша решила отказаться от импорта угля из России
- В Татарстане в ДТП погибли шесть человек
- Ирландия объявила о высылке четверых российских дипломатов
- Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата
- Нидерланды объявили персонами нон грата 17 российских дипломатов
- ЛДПР предложила прекратить транзит газа в ЕС через Украину
- Курс доллара опустился ниже 83 рублей первый раз с 25 февраля
- СМИ: США хотят направить на Украину бывших афганских военных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru