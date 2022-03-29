«Мы на старте»: Разработчики NashStore рассказали, какие в нем будут приложения

В российском магазине приложений NashStore будут все те же приложения, что и в Google Play, кроме «санкционно зависимых», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Ранее в этой компании сообщили о разработке магазина приложений NashStore для Android. Планируется, что он будет запущен 9 мая и станет альтернативой Google Play в случае ухода американской корпорации из России.