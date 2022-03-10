Российские пользователи не смогут покупать приложения в Google Play

Теперь российские пользователи смогут скачивать только бесплатные приложения, отмечает Ura.ru. Кроме того, на территории России будет недоступна оплата подписок и совершение каких-либо покупок цифровых товаров в приложениях и играх, пишет «Свободная пресса».

Действующие подписки будут действовать до конца расчетного периода, после чего будут отменены. Подписки с бесплатным пробным периодом отменят после попытки оплаты.

