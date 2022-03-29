В России запустят отечественный аналог Google Play
Аналог магазина приложений Google Play создали в России, запуск сервиса запланирован на 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимира Зыкова.
Как отметил эксперт, из-за ранее введенных ограничений россияне не могут покупать и оплачивать приложения в Google Play, а разработчики программ лишились источника дохода.
«Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore. Это магазин приложений для Android. Из него пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки», — подчеркнул Зыков.
Подать заявку на включение софта в NashStore можно через официальный сайт платформы. Команда сервиса работает над способами оплаты за приложения, которые будут совместимы с картами «Мир», отмечает Ura.ru.
Ранее стало известно, что работу магазина приложений Google Play в РФ ограничили на фоне санкций, и россиянам стали недоступны платные услуги. Позже в стране заблокировали сервис News.Google, напоминает телеканал «360». По данным Роскомнадзора, платформа предоставляла доступ к материалам с недостоверной информацией о ходе спецоперации РФ на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Матвиенко заявила, что против национализации ушедших из России иностранных компаний
- Песков прокомментировал участие Абрамовича в переговорах Москвы и Киева
- Макрон и Путин проведут очередные телефонные переговоры
- Fox News: Байден навредил международным отношениям больше, чем другие президенты США
- Аксенов рассказал о собственности высокопоставленных украинских чиновников в Крыму
- InfoLine: В России ожидается снижение объема выдачи ипотеки до 40%
- Кулеба призвал мировое сообщество запретить букву Z
- Шойгу: Призывников не будут направлять в горячие точки
- СМИ: Магазины OBI в России могут заработать на следующей неделе
- Шойгу пообещал адекватно отреагировать на поставки самолетов НАТО на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru