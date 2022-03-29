В России запустят отечественный аналог Google Play

Аналог магазина приложений Google Play создали в России, запуск сервиса запланирован на 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимира Зыкова.

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Как отметил эксперт, из-за ранее введенных ограничений россияне не могут покупать и оплачивать приложения в Google Play, а разработчики программ лишились источника дохода.

«Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore. Это магазин приложений для Android. Из него пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки», — подчеркнул Зыков.

Подать заявку на включение софта в NashStore можно через официальный сайт платформы. Команда сервиса работает над способами оплаты за приложения, которые будут совместимы с картами «Мир», отмечает Ura.ru.

Ранее стало известно, что работу магазина приложений Google Play в РФ ограничили на фоне санкций, и россиянам стали недоступны платные услуги. Позже в стране заблокировали сервис News.Google, напоминает телеканал «360». По данным Роскомнадзора, платформа предоставляла доступ к материалам с недостоверной информацией о ходе спецоперации РФ на Украине.

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Фото: РИА Новости
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