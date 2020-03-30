Седьмая пациентка с коронавирусом скончалась в Москве

Седьмая пациентка с коронавирусом умерла в столичной больнице. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В сообщении отмечается, что 84-летняя пациентка попала в одну из столичных больниц с пневмонией, взятый у нее тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат, сообщает «Интерфакс».