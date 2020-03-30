Седьмая пациентка с коронавирусом скончалась в Москве
Седьмая пациентка с коронавирусом умерла в столичной больнице. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В сообщении отмечается, что 84-летняя пациентка попала в одну из столичных больниц с пневмонией, взятый у нее тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат, сообщает «Интерфакс».
Медики выявили у умершей женщины также заболевание сахарным диабетом, бронхиальную астму и сердечно-сосудистые заболевания. В последние дни она находилась на искусственной вентиляции легких.
В Москве за последние сутки выявлено 212 новых случаев заражения коронавирусом. В том числе заболели 17 детей. При этом большую часть инфицированных составили люди от 18 до 40 лет.
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