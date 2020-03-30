17 детей заболели коронавирусом в Москве за сутки

В штабе отметили, что все лица, которые контактировали с заболевшими, находятся под медицинским наблюдением, передает RT.



За сутки в столице выявили 212 заболевших коронавирусом, при это большая часть из них — это молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет.



В целом по России по состоянию на 30 марта выявлено 1836 случаев заболевания коронавирусом. 9 человек скончались.

