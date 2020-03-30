17 детей заболели коронавирусом в Москве за сутки
Коронавирус COVID-19 за последние сутки был выявлен у 17 детей в Москве. Такие данные привел столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В штабе отметили, что все лица, которые контактировали с заболевшими, находятся под медицинским наблюдением, передает RT.
За сутки в столице выявили 212 заболевших коронавирусом, при это большая часть из них — это молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет.
В целом по России по состоянию на 30 марта выявлено 1836 случаев заболевания коронавирусом. 9 человек скончались.
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