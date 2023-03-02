«Съедаем пластиковую карту»: Эколог предупредил о последствиях разлива нефти в море
Все техногенные загрязнения имеют накопительный эффект и вызывают генетические изменения, рассказал в эфире НСН эколог Констрантин Згуровский.
Все аварии с разливом нефтепродуктов и других химикатом имеют накопительный эффект, что рано или поздно скажется на здоровье всей экосистемы, заявил в беседе с НСН советник морской программы Всемирного фонда дикой природы Константин Згуровский.
Сухогруз Seamark затонул у берегов Кабардинки 21 февраля. С судна удалось спасти 10 членов экипажа, один человек погиб. Сегодня, 2 марта, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о вытекающих из затонувшего корабля нефтепродуктах. Вчера же, 1 марта, у берегов Сахалина затонул сухогруз Yong Xing 56. Экипаж из 21 гражданина КНР был спасен. Эколог Згуровский рассказал, как подобные катастрофы сказываются на экологии, на здоровье человека и на всей экосистеме в целом.
«С одной стороны, не очень много топлива разлилось. Можно и собрать все, засыпать реагентами. В любом случае, это не жуткие катастрофы. Думаю, никаких страшных последствий не будет. Это не сравнится с масштабами затопления большого танкера. Можно посмотреть на печальную историю нефтяных разливов, которые происходили ранее. Эти ситуации не такие критические, однако не стоит забывать, что все подобные катастрофы имеют кумулятивный эффект. Если такие аварии происходят примерно в одних тех же местах, то это рано или поздно скажется на нашем здоровье, и на здоровье всей экосистемы, а также может вызвать даже генетические изменения», - подчеркнул эколог.
По его словам, не стоит забывать о пагубном влиянии микропластика на все живое.
«Стоит отметить влияние микропластика. Исследования показывают, что уже даже в Охотском море много микропластика! Это уж мы не говорим про те места, где микропластик целый суп образует из себя. И птицы, и рыбы поедают его, принимая за планктон. И людей это тоже касается, мы ведь во главе пищевой цепочки. Говорят, что за неделю обычный человек съедает пластиковую карточку», - заявил Згуровский.
Ранее глава Росприроднадзора заявила о старте приема заявок на III Международную детско-юношескую премию «Экология — дело каждого». В 2023 году в ней смогут принять участие не только сами дети, но и их наставники и педагоги. По ее словам, количество номинаций увеличилось с 9 до 12, в их перечень добавились «Экология души», «Экопросвещение» и «Экотуризм». Это дает возможность проявить себя взрослым, путем творчества популяризирующим темы экологического воспитания и просвещения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 096 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+13 937 / сут.
- Более 320 заявок поступило на соискание литературной премии «Большая книга»
- Министр просвещения похвалил мальчика из Брянской области, спасшего детей
- В Молдавии оппозиция протестует против переименования языка в румынский
- Кравцов опроверг информацию об обстреле школьного автобуса в Брянской области
- Джонсон заявил, что опасается прекращения поддержки Украины со стороны США
- Глава Крыма предрек Зеленскому судьбу Басаева
- ФСБ: Ситуация в Климовском районе Брянской области контролируется силовиками
- Фестиваль «Русские сезоны» стартует в Астане
- Международные резервы РФ за неделю снизились на 1,4 млрд долларов
- Появились кадры со взлетом самолета А-50, который якобы атаковали в РБ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru