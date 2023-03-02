«Съедаем пластиковую карту»: Эколог предупредил о последствиях разлива нефти в море

Сухогруз Seamark затонул у берегов Кабардинки 21 февраля. С судна удалось спасти 10 членов экипажа, один человек погиб. Сегодня, 2 марта, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о вытекающих из затонувшего корабля нефтепродуктах. Вчера же, 1 марта, у берегов Сахалина затонул сухогруз Yong Xing 56. Экипаж из 21 гражданина КНР был спасен. Эколог Згуровский рассказал, как подобные катастрофы сказываются на экологии, на здоровье человека и на всей экосистеме в целом.

«С одной стороны, не очень много топлива разлилось. Можно и собрать все, засыпать реагентами. В любом случае, это не жуткие катастрофы. Думаю, никаких страшных последствий не будет. Это не сравнится с масштабами затопления большого танкера. Можно посмотреть на печальную историю нефтяных разливов, которые происходили ранее. Эти ситуации не такие критические, однако не стоит забывать, что все подобные катастрофы имеют кумулятивный эффект. Если такие аварии происходят примерно в одних тех же местах, то это рано или поздно скажется на нашем здоровье, и на здоровье всей экосистемы, а также может вызвать даже генетические изменения», - подчеркнул эколог.

По его словам, не стоит забывать о пагубном влиянии микропластика на все живое.

«Стоит отметить влияние микропластика. Исследования показывают, что уже даже в Охотском море много микропластика! Это уж мы не говорим про те места, где микропластик целый суп образует из себя. И птицы, и рыбы поедают его, принимая за планктон. И людей это тоже касается, мы ведь во главе пищевой цепочки. Говорят, что за неделю обычный человек съедает пластиковую карточку», - заявил Згуровский.

Ранее глава Росприроднадзора заявила о старте приема заявок на III Международную детско-юношескую премию «Экология — дело каждого». В 2023 году в ней смогут принять участие не только сами дети, но и их наставники и педагоги. По ее словам, количество номинаций увеличилось с 9 до 12, в их перечень добавились «Экология души», «Экопросвещение» и «Экотуризм». Это дает возможность проявить себя взрослым, путем творчества популяризирующим темы экологического воспитания и просвещения.

