Начался прием заявок на участие в премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого»

Стартовал прием заявок на III Международную детско-юношескую премию «Экология — дело каждого». В 2023 году в ней смогут принять участие не только сами дети, но и их наставники и педагоги. Одновременно начал работу марафон доброты «Шар желаний», помогающий исполнить детские сокровенные желания. Об этом заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.



По ее словам, количество номинаций увеличилось с 9 до 12, в их перечень добавились «Экология души», «Экопросвещение» и «Экотуризм». Это дает возможность проявить себя взрослым, путем творчества популяризирующим темы экологического воспитания и просвещения.



В частности, отметила глава Росприроднадзора, номинация «Экопросвещение» призвана показать опыт наставников, педагогов, блогеров, волонтеров, студентов и журналистов, занимающихся экологическим просвещением и охраной краснокнижных растений и животных. Номинация «Экология души» позволит раскрыть тему заботы о живой природе и спасении животных. Участники с помощью танцев, песен и стихотворений смогут выразить свое отношение к теме экологии и сохранении окружающей среды. Радионова выразила уверенность, что премия, будучи определенным тестом на экологичность и неравнодушие, сможет показать, что число единомышленников, заботящихся об охране природы, растет год от года.



Марафон «Шар желаний», добавила Радионова, позволяет как отдельным людям, так и организациям поучаствовать в благотворительной акции и исполнить заветные желания детей. Ребята делятся своими мечтами на портале экошаржеланий.рф и присылают письма на экопочту «Шар желаний». Главное условие для участников — приготовить макеты земного шара из природных материалов либо вторсырья и рассказать о своем желании. Первое желание будет исполнено 1 июня — в Международный день защиты детей.



Из 12 номинаций 10 индивидуальных — «Экомир», «Экоблогер», «Экомультфильм», «Экопроект», «ESG-поколение», «Экотуризм», «Экопросведение», «Экология души», «Экорисунок» и «Экофокус» — и две командных — «Экосемья» и «Экошкола». Заявки на участие в премии принимаются с 1 марта по 1 октября на портале www.экологияделокаждого.рф.

Федеральными партнёрами проекта стали АНО «Центр „Арктические инициативы“, РИА Новости, НИУ ВШЭ, Российский футбольный союз, киностудия «Союзмультфильм», Фонд им. В.И. Вернадского, МИЦ «Известия», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», «Российская газета», ИД «Аргументы и факты», Всероссийское общество охраны природы и другие.



