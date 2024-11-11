«Себя не оптимизируют»: Основатель SuperJob усомнился в сокращении штата чиновников

Отдельные ведомства, которые продолжают работать в России, следовало бы не сокращать, а вовсе закрыть, сказал НСН Алексей Захаров.

За последние 25 лет в России предпринималось восемь попыток сократить штат чиновников, однако все они приводили лишь к увеличению госслужащих, заявил в интервью НСН президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров.

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Правительство России проведет новую волну оптимизации государственной службы, чтобы сократить около 10% штатных мест для госслужащих, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, реформу начали еще в 2019 году. Ее новый этап затронет чиновников, занятых в территориальных органах федеральных ведомств, в которых работает порядка 400 тысячи человек, или более 0,5% занятых в российской экономике. Однако Захаров усомнился, что оптимизация снизит число госслужащих.

«У нас есть ведомства, которые ничего не делают десятилетиями, при этом продолжают существовать. Например, в государственной службе занятости 15 лет назад работало 20 тысяч человек, сейчас условно 36, но структура полностью недееспособна уже много лет, реформировать ее бессмысленно, можно только закрыть. За 25 лет я видел минимум восемь попыток сокращений, они приводили исключительно к росту чиновников, иногда до 40%. Чиновник сам себя оптимизировать не любит, всегда найдет, чем заниматься», - сказал он.

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Как добавил собеседник НСН, ряд вакансий в ведомствах сегодня намерено оставляют незакрытыми.

«Во многих государственных ведомствах есть 10-15% незакрытого штата. Это делается намеренно, поскольку сэкономленные деньги можно пустить на зарплату существующим работникам. Всегда держится некий недобор, когда по штату положено больше, а людей работает меньше», - заключил он.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Минфин выступает за сокращение числа госслужащих и увеличение зарплат оставшимся чиновникам. При этом бывший замглавы Минздравсоцразвития РФ, профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что сокращение численности госслужащих может затронуть в первую очередь заместителей министров и советников, которые получают больше рядовых сотрудников, но зачастую их нагрузка меньше.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Субботин
ТЕГИ:РоссияГосслужащиеСокращение

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