«Себя не оптимизируют»: Основатель SuperJob усомнился в сокращении штата чиновников

Правительство России проведет новую волну оптимизации государственной службы, чтобы сократить около 10% штатных мест для госслужащих, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, реформу начали еще в 2019 году. Ее новый этап затронет чиновников, занятых в территориальных органах федеральных ведомств, в которых работает порядка 400 тысячи человек, или более 0,5% занятых в российской экономике. Однако Захаров усомнился, что оптимизация снизит число госслужащих.

«У нас есть ведомства, которые ничего не делают десятилетиями, при этом продолжают существовать. Например, в государственной службе занятости 15 лет назад работало 20 тысяч человек, сейчас условно 36, но структура полностью недееспособна уже много лет, реформировать ее бессмысленно, можно только закрыть. За 25 лет я видел минимум восемь попыток сокращений, они приводили исключительно к росту чиновников, иногда до 40%. Чиновник сам себя оптимизировать не любит, всегда найдет, чем заниматься», - сказал он.