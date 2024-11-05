Конкурс «по знакомству»: В отрасли удивились высоким затратам на HR-платформу для госслужащих
Екатерина Сабельникова заявила НСН, что дорогостоящая платформа создаст дополнительные барьеры для прихода кадров из смежных сфер.
HR-платформа для госслужащих должна стать «обязательной», чтобы конкурировать с другими ресурсами, заявила НСН ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Екатерина Сабельникова. При этом она отметила, что проект может помочь «перетоку» кадров из крупных городов в малые.
В 2025 году в России может появиться общая HR-платформа с алгоритмами нейросетей для госслужащих, к которой к 2030 году планируется подключить 60% органов власти и 50% чиновников. Речь идет о разработке системы отбора и мотивации кадров, а также цифрового профиля сотрудника, в котором будут отражены его достижения. В правительстве объясняют, что платформа войдет в состав сразу нескольких IT-систем, на них планируется выделить 8 млрд руб, пишет «Коммерсант». Сабельникова отметила, что проект вызывает ряд вопросов.
«Как я понимаю, 8 млрд предполагается выделять на несколько информационных систем, HR-платформа - лишь одна из них, хотя, безусловно, затраты немалые. Цифровизация бюджетных учреждений является одним из стратегических приоритетов сегодня. Но относительно необходимости отдельной HR-платформы именно для госслужащих возникают некоторые вопросы», - отметила она.
По ее словам, проект может помочь «перетоку» кадров из крупных городов в малые, но в таком случае возникает вопрос, как «заставить» организации переключиться с других платформ.
«Безусловно, она может способствовать сокращению среднего времени поиска работы, повышению мобильности госслужащих, более сильному перетоку кадров между крупнейшими городами и менее крупными городами, обмену компетенциями. Но, во-первых, стоит вопрос мотивации госслужащих и организаций использовать именно ее, переключения на нее с уже привычных и востребованных площадок по подбору персонала (хотя он может быть решен обязательным характером наличия там профиля и размещения вакансий сугубо там). Во-вторых, возникают риски формирования больших барьеров на вход на рынок труда. Так, в случае того же HeadHunter можно достаточно легко войти на рынок из смежных профессиональных сфер при наличии нужных компетенций», - объяснила она.
Со своей стороны, президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров заметил, что в такой платформе нет необходимости.
«Во всем мире и во всех организациях большинство людей находят работу по знакомству. Не по блату, а по знакомству, это основная часть рынка труда. В этом нет ничего страшного. У нас есть закон о госслужбе, который этот процесс регламентирует. На высокие должности у нас есть конкурс, который проводится себе вполне корректно. Думаю, что такой сервис к 2025 году не заработает, просто деньги потратят. Подбор на госслужбу ничем не отличается, не вижу в этом смысла», - добавил собеседник НСН.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос устранения региональных различий в зарплатах сотрудников бюджетной сферы будет решаться совместно с регионами. По словам главы государства, перед правительством стоит задача, начиная с 2027 года, перейти на отраслевые системы оплаты труда для бюджетников, передает «Радиоточка НСН».
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