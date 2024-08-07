«Трактовка без эмпатии»: Названы нюансы нейросети для перевода языка чиновников
В работе уже применяется алгоритм, который помогает гражданам писать письма чиновникам и в ведомства на понятном им языке, отметил в эфире НСН Артем Геллер.
Вопрос создания нейросети для перевода чиновничьего языка на понятный для граждан является непростым, иногда такие высказывания нельзя перефразировать, заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в разговоре с НСН.
Ранее начальник управления цифрового развития правительства Псковской области Виталий Рахманов сообщил в интервью «Вестям», что в регионе намерены интегрировать искусственный интеллект в деятельность исполнительной власти и правительства. По его словам, одним из вариантов является «ГосGPT», который призван упростить общение чиновников с населением, переводя чиновничий язык на понятный для всех. Геллер предупредил о нюансах такой нейросети.
«Есть те стандарты, которые уже написаны для госслужащих, которые позволяют свой лексикон переиначить, есть книги на эту тему. Вопрос лишь в мотивации и эмпатии… У людей, видимо, последней не хватает, чтобы этим серьезно заняться, потому что все есть для обучения и знаний. Действительно, можно попробовать сделать нейросеть, которая будет преобразовывать. На самом деле процесс непростой, потому что формальный чиновничий язык довольно точный и иногда, действительно, нельзя перефразировать. Нам кажется, что все можно упростить, но по факту мы говорим похожее, но нечто другое, соответственно можем трактовать иначе», – сказал Геллер.
Он также отметил, что в работе уже применяется алгоритм, который помогает гражданам писать письма чиновникам и в ведомства на понятном им языке.
«Наши письма, обращения обезличены алгоритмом, разбираются, классифицируются, подчеркиваются, выделяются важные темы, суммируется общий смысл… Это уже работает в некоторых местах», – добавил собеседник НСН.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН рассказал, что искусственный интеллект помогает депутатам быстрее писать законы и составлять различные документы. При этом он отмечал, что генеративный ИИ еще не настолько опытный, как люди, находящиеся в Госдуме, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Водитель столкнувшегося с поездом под Волгоградом «Камаза» умер в реанимации
- Театр на Таганке откроет новый сезон премьерой спектакля «Желтая Стрела»
- Военкор Сладков: Диверсанты ВСУ зашли вглубь Курской области на 10 километров
- ФСБ: Гитлер планировал применить атомную бомбу против СССР в июне 1945 года
- Умер актер из «Санта-Барбары» Чарльз Сайферс
- В ДТП с автобусом Астрахань-Москва под Волгоградом пострадали 20 человек
- В Калифорнии произошло два землетрясения магнитудой 4,5 и 5,2
- Два украинских БПЛА атаковали жилой дом в Шебекине
- Курские власти предупредили о фейковом видео с врио губернатора Смирновым
- Гусев: Дрон ВСУ повредил фасад верхних этажей дома в Воронеже
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru