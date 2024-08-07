«Трактовка без эмпатии»: Названы нюансы нейросети для перевода языка чиновников

Вопрос создания нейросети для перевода чиновничьего языка на понятный для граждан является непростым, иногда такие высказывания нельзя перефразировать, заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в разговоре с НСН.

Ранее начальник управления цифрового развития правительства Псковской области Виталий Рахманов сообщил в интервью «Вестям», что в регионе намерены интегрировать искусственный интеллект в деятельность исполнительной власти и правительства. По его словам, одним из вариантов является «ГосGPT», который призван упростить общение чиновников с населением, переводя чиновничий язык на понятный для всех. Геллер предупредил о нюансах такой нейросети.