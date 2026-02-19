СМИ: Трамп рассчитывает на соглашение по Украине к ноябрю
Президент США Дональд Трамп намерен добиться договоренности по урегулированию конфликта на Украине до промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся 3 ноября. Об этом сообщает газета The New York Times.
По данным издания, в Вашингтоне рассчитывают получить дипломатический результат к началу избирательной кампании и усиливают давление на Киев, в том числе по вопросу отказа от притязаний на Донбасс.
Сейчас Республиканская партия контролирует большинство в обеих палатах конгресса, и, как отмечает газета, для Трампа важно подойти к голосованию с внешнеполитическим успехом.
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров с участием представителей России, Украины и США. В первый день консультации продолжались шесть часов, во второй — два. Перед отъездом глава российской делегации Владимир Мединский провел еще двухчасовую закрытую встречу с представителями Украины. Украинская сторона утверждает, что в переговорах участвовали секретарь СНБО Рустем Умеров и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает «Радиоточка НСН».
