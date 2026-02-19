СМИ: Трамп рассчитывает на соглашение по Украине к ноябрю

Президент США Дональд Трамп намерен добиться договоренности по урегулированию конфликта на Украине до промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся 3 ноября. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, в Вашингтоне рассчитывают получить дипломатический результат к началу избирательной кампании и усиливают давление на Киев, в том числе по вопросу отказа от притязаний на Донбасс.