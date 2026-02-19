Экс-замминистра Иванов решил через суд добиться отправки на СВО

Осужденный по делу о хищениях экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов решил через суд добиться отправки на специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом пишет «Коммерсант».

Экс-замминистра обороны Тимур Иванов получил 13 лет колонии за растрату

По информации издания, Иванов обратился с иском в Мещанский суд Москвы. В нём он требует признать бездействие Минобороны РФ, Единого пункта отбора на контрактную службу и столичного военного комиссариата, а также обязать их заключить с ним контракт.

Бывший замминистра указал, что его заявиление о желании отправиться в зону СВО было получено ещё в ноябре 2025 года. По закону, срок ответа на него составляет 30 дней с момента регистрации, однако никаких результатов рассмотрения нет до сих пор.

Это не первая попытка Иванова отравиться на СВО. Первое заявление он направил летом 2025 года, однако получил отказ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

