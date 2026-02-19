В суд снова поступил иск о передаче государству 272 картин Рериха
В Измайловский районный суд Москвы подан иск об изъятии 272 картин Святослава Рериха у организации «Международный центр Рерихов» и обращении их в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Ранее Мосгорсуд постановил вернуть эти полотна центру.
Предварительное заседание назначено на 25 февраля 2026 года. В сообщении суда не уточняется, кто именно выступил истцом.
Речь идет о работах, которые в июле 2025 года признали бесхозяйным имуществом. Тогда 272 картины Рерихов, находившиеся на хранении в Государственном музее искусства народов Востока в Москве, передали государству. Международный центр Рерихов не согласился с этим решением и обжаловал его. 16 февраля Мосгорсуд удовлетворил жалобу организации и постановил вернуть ей изъятые произведения.
Ситуация вокруг коллекции связана с делом бывшего председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника, который финансировал МЦР. В 2025 году его заочно приговорили к 10 годам колонии по делу о хищении более 4,4 миллиарда рублей и легализации средств. Суд также постановил конфисковать у него произведения искусства, в том числе работы Николая Рериха и Святослава Рериха, передает «Радиоточка НСН».
