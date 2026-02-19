В суд снова поступил иск о передаче государству 272 картин Рериха

В Измайловский районный суд Москвы подан иск об изъятии 272 картин Святослава Рериха у организации «Международный центр Рерихов» и обращении их в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Ранее Мосгорсуд постановил вернуть эти полотна центру.

Предварительное заседание назначено на 25 февраля 2026 года. В сообщении суда не уточняется, кто именно выступил истцом.