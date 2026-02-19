СМИ: В ЕС усомнились в плане Каллас по требованиям к России
В странах Евросоюза сдержанно оценивают инициативу главы европейской дипломатии Кайи Каллас, предложившей сформулировать перечень условий для России в рамках урегулирования на Украине. Об этом сообщает EUobserver. По данным издания, ряд дипломатов сомневаются, что документ окажет влияние на позицию Москвы.
Ранее Reuters со ссылкой на Каллас сообщало, что она намерена подготовить список уступок, которых ЕС будет ожидать от России. Как пишет EUobserver, этот план планируется обсудить на встрече министров иностранных дел стран блока на следующей неделе.
Согласно публикации, в проекте говорится о необходимости добиваться отказа России от международного признания новых регионов и Крыма, а также о сокращении численности российских вооруженных сил. При этом один из дипломатов ЕС на условиях анонимности заявил изданию, что документ вряд ли изменит позицию Москвы, и усомнился в его практическом значении.
В январе глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва не отказывается от диалога, однако выразил сомнение в возможности договоренностей с нынешними европейскими лидерами, передает «Радиоточка НСН».
