Лисовец рассказал о модных трендах грядущей весны

По его словам, в приоритете будут «замшевые, лакированные ткани и кожа в коричневых, бордовых, рыжих, бежевых оттенках».

Также Лисовец отметил, что актуальной будет минималистичная рабочая куртка с широкими плечами, «чуть-чуть прикрывающая ягодицы».

«Из оверсайзов это единственная куртка, которая очень полюбилась. Но носить её нужно... с чем-то очень нежным, с каблуками, чтобы это не выглядело, как устаревший тренд», — заключил он.

Ранее директор по маркетингу TREND ISLAND Елена Мазур заявила «Радиоточке НСН», что сегодня в моде отчётливо прослеживается не столько прямой патриотизм, сколько внимание и интерес к собственной стране как к источнику вдохновения.