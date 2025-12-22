Врачи предупредили о росте травм глаз из-за пиротехники в Новый год

Глазные травмы остаются одной из основных причин односторонней потери зрения в мире, а в период новогодних праздников их число традиционно растет из-за неосторожного обращения с пиротехникой. Ежегодно фиксируется более 55 млн травм глаз, из них миллионы приводят к частичной или полной потере зрения, рассказал «Газете.Ru» врач-офтальмолог Антон Казанцев.

По его словам, ожоги глаз от фейерверков и петард чаще всего носят комбинированный характер. Они сочетают термическое, химическое и механическое повреждение: частицы заряда обжигают роговицу, продукты горения нарушают защитную среду глаза, а высокая скорость осколков может вызвать контузию или проникающее ранение.

Особую опасность представляют ситуации, когда человек наклоняется над подожженной, но не сработавшей петардой. Взрыв на минимальной дистанции может привести к тяжелым последствиям — кровоизлияниям, разрыву радужки, травматической катаракте и осложнениям, которые сохраняются на годы. Риск также несут бенгальские огни и хлопушки, способные вызвать ожоги и эрозию роговицы.

При травме глаза необходимо срочно обращаться за специализированной медицинской помощью, подчеркнул врач. До осмотра допускается лишь осторожное промывание чистой водой, при этом запрещено тереть глаз, прикладывать лед или пытаться самостоятельно удалить инородное тело. Соблюдение дистанции, использование защитных очков и запрет на пиротехнику для детей помогают снизить риск травм, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
