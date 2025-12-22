Врачи предупредили о росте травм глаз из-за пиротехники в Новый год

Глазные травмы остаются одной из основных причин односторонней потери зрения в мире, а в период новогодних праздников их число традиционно растет из-за неосторожного обращения с пиротехникой. Ежегодно фиксируется более 55 млн травм глаз, из них миллионы приводят к частичной или полной потере зрения, рассказал «Газете.Ru» врач-офтальмолог Антон Казанцев.

По его словам, ожоги глаз от фейерверков и петард чаще всего носят комбинированный характер. Они сочетают термическое, химическое и механическое повреждение: частицы заряда обжигают роговицу, продукты горения нарушают защитную среду глаза, а высокая скорость осколков может вызвать контузию или проникающее ранение.