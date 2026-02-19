Главу Минкульта Башкирии отправили в СИЗО
Басманный районный суд Москвы арестовал министра культуры Башкирии Амину Шафикову. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Уточняется, что чиновницу подозревают в растрате и получении крупной взятки при госзакупках для подведомственных учреждений. Её задержали 18 февраля, после чего доставили в Москву на избрание меры пресечения.
По решению суда Шафикова пробудет в СИЗО до 17 апреля.
Ранее суд приговорил экс-сотрудника столичного управления по вопросам миграции к пяти годам колонии строгого режима по делу о взяточничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
