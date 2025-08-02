Ангар с сеном сгорел в Пермском крае из-за подростка с петардами
2 августа 202518:26
Ангар с 180 тоннами сена сгорел в Пермском крае из-за подростка с петардами, сообщили в МЧС России.
В селе Богородск несовершеннолетний играл с петардами, одна из которых угодила в ангар. Пламя на площади 750 квадратных метров ликвидировали 14 огнеборцев и пять единиц техники.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru