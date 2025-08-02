Ангар с сеном сгорел в Пермском крае из-за подростка с петардами

В селе Богородск несовершеннолетний играл с петардами, одна из которых угодила в ангар. Пламя на площади 750 квадратных метров ликвидировали 14 огнеборцев и пять единиц техники.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье после удара молнии в жилой дом произошел пожар, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

