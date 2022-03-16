«Сделано на коленке!» IT-аналитик назвал «Россграм» ситуативным пиаром

Российская разработка «Россграм», которую создатели называют аналогом Instagram, похожа на сделанный на коленке ситуативный проект без инвестиций, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее стало известно, что российский аналог Instagram под названием «Россграм» обещают запустить 28 марта. Сооснователем проекта является Александр Зобов, названный на сайте «сокурсником Павла Дурова».