«Сделано на коленке!» IT-аналитик назвал «Россграм» ситуативным пиаром

Создавались сотни подобных приложений, но популярным не удалось стать даже Coub, опередившему TikTok, сказал НСН Эльдар Муртазин.

Российская разработка «Россграм», которую создатели называют аналогом Instagram, похожа на сделанный на коленке ситуативный проект без инвестиций, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее стало известно, что российский аналог Instagram под названием «Россграм» обещают запустить 28 марта. Сооснователем проекта является Александр Зобов, названный на сайте «сокурсником Павла Дурова».

Российский аналог Instagram планируют запустить 28 марта
«Я не думаю, что это долгосрочный проект, человек просто создал себе пиар и вряд ли из этого получится что-то дельное в долгосрочной перспективе. На данный момент все это выглядит, как нечто, сделанное ситуативно, на коленке, без каких-либо серьезных просчетов, инвестиций и подобных вещей. Каждый из нас может создать нечто подобное, но вопрос в команде, а пока ничего этого нет, это ситуативный пиар. На фоне тех событий, что происходят, аналог Instagram, перерисованный с него, вряд ли станет популярным. Говорить о том, что появление программы-заменителя автоматически означает популярность, точно нельзя», - сказал Муртазин.

При этом он привел пример Coub, который, несмотря на гораздо более серьезные инвестиции, не стал таким популярным, как TikTok.

«Эти приложения могут появляться десятками и сотнями, проблема только в одном – кто за ними стоит. Таких приложений было очень много, и с совершенно другими инвестициями. Можно вспомнить созданный россиянами Coub, приложение с короткими 10-секундными видеороликами. Оно появилось еще до TikTok, но особо популярным так и не стало», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

На сайте «Россграма», который выглядит по дизайну крайне банальным, анонсируется его запуск 28 марта для топ-блогеров, спонсоров и инвесторов, а в апреле – для всех остальных. Пользователям обещают платный доступ к контенту, краудфандинг, «привычный для всех функционал» и мобильные приложения для Android и iOS.

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Ранее Муртазин говорил «Радиоточке НСН», что скептически относится к перспективе запуска холдингом «Газпром-медиа» соцсети Yappy, призванной стать российским аналогом TikTok. Он также отметил, что RuTube, несмотря на все перезапуски, остается в «зачаточном состоянии».

C 14 марта доступ к Instagram в России был заблокирован. За несколько дней до этого компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, сообщила, что не будет блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и солдат. После этого Генпрокуратура РФ попросила суд признать Meta экстремистской организацией.

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Фото: РИА Новости
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