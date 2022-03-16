В России появится свой Instagram

Интернет-маркетолог Александр Зобов заявил, что 28 марта будет запущен проект «Россграм» - российский аналог соцсети Instagram. Об этом говорится в официальном сообществе в «Вконтакте».

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Разработчики утверждают, что новое приложение будет обладать привычным для всех функционалом, будут и мобильные приложения для Android и iOS.

«Сначала доступ будет открыт для топ-блогеров и партнёров (спонсоров и инвесторов). Для обычных пользователей доступ будет открыт в апреле 2022 года», - говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор внёс соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СоцсетиИнтернетРоссияInstagram
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