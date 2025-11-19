«Текущие законы достаточны для того, чтобы ограничить деятельность трэш-блогеров. Есть и существующее уголовное законодательство, потому что трэш-блогеры часто продвигают незаконное казино, получают оплату наличными, и надо с ними бороться способами, которые уже прописаны в существующем законодательстве. Плюс ко всему есть саморегуляция рынка. Есть Ассоциация блогеров и агентств, у которой существуют черные списки, где указаны такие товарищи, как Mellstroy и прочие трэш-стримеры, трэш-блогеры. Рынок самостоятельно выдавливает их, ограничивая коммерческую деятельность, говоря проще, не дает рекламу. Мне кажется, текущего законодательства и текущих инструментов вполне достаточно. Рынок все сам решит. Дополнительной регуляции не надо», - добавил Перлин.

Ранее главу Минцифры Максута Шадаева позвали в Госдуму разъяснить штрафы за поиск экстремистских материалов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

