Блогеры выступили против признания деструктивного контента экстремистским
За инициативами приравнять деструктивный контент к экстремистскому, скорее всего, стоит желание депутатов привлечь внимание к себе, нежели нужные рынку инициативы, заявил в беседе с НСН Максим Перлин.
Ограничение работы журналистов и блогеров ухудшает качество информационного фона, который получает конечный потребитель, заявил НСН сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин.
В России намерены приравнять деструктивный контент к экстремистскому, что позволит блокировать его в досудебном порядке. Этот вопрос обсуждается в Госдуме в рамках поправок к закону «Об информации», рассказал депутат Госдумы Андрей Свинцов, пишут «Известия». По его словам, в них впервые будет закреплено само понятие деструктивного контента, под которым сегодня понимают пропаганду насилия, суицидов, наркотиков, детской порнографии и иных опасных материалов. Перлин подчеркнул, что дополнительное регулирование информационного поля рынку сейчас не нужно.
«Мы предполагаем, что дополнительное регулирование по части информационного поля и деятельности блогеров на данный момент будет излишним. И так принято огромное количество законов, в которых обывателю уже технически сложно разобраться. Непонятно, можно ли этот контент дублировать, например, репостить? Можно ли этот контент осуждать, упоминая у себя? Подобное ограничение работы журналистов и блогеров ухудшает качество информационного фона, который получает конечный потребитель. Мне кажется, что, скорее всего, за этими инициативами стоит желание депутатов привлечь внимание к себе, нежели нужные рынку инициативы», - отметил эксперт.
По его словам, действующего законодательства вполне достаточно.
«Текущие законы достаточны для того, чтобы ограничить деятельность трэш-блогеров. Есть и существующее уголовное законодательство, потому что трэш-блогеры часто продвигают незаконное казино, получают оплату наличными, и надо с ними бороться способами, которые уже прописаны в существующем законодательстве. Плюс ко всему есть саморегуляция рынка. Есть Ассоциация блогеров и агентств, у которой существуют черные списки, где указаны такие товарищи, как Mellstroy и прочие трэш-стримеры, трэш-блогеры. Рынок самостоятельно выдавливает их, ограничивая коммерческую деятельность, говоря проще, не дает рекламу. Мне кажется, текущего законодательства и текущих инструментов вполне достаточно. Рынок все сам решит. Дополнительной регуляции не надо», - добавил Перлин.
Ранее главу Минцифры Максута Шадаева позвали в Госдуму разъяснить штрафы за поиск экстремистских материалов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
