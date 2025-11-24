Умерла актриса Театра сатиры Валентина Шарыкина

Актриса театра и кино, артистка Театра сатиры Валентина Шарыкина умерла на 86-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра.

«В возрасте 85 лет ушла из жизни заслуженная артистка России, актриса Театра сатиры Валентина Дмитриевна Шарыкина», - отмечается в сообщении.

Шарыкина посвятила всю свою профессиональную жизнь театру Сатиры, где служила с 1962 года после выпуска из Щукинского училища. На счету актрисы более 70 ролей в театре и кино, в том числе в спектаклях «Женский монастырь» и «Бешеные деньги», передаче «Кабачок 13 стульев», картинах «Июльский дождь», «Даун Хаус», «Воронины».

