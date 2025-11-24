Финляндия предложит разместить на территории страны подразделение системы командования НАТО. Об этом рассказали в министерстве обороны республики.

«Министр обороны Антти Хяккянен заявил, что Финляндия предложит НАТО разместить подразделение системы командования», - указано в сообщении.

Численность подразделения составит около 50 человек. Формирование будет предоставлять системы связи и информации для поддержки управления силами альянса в Финляндии и в случае необходимости на территории всей НАТО.

Решение по этому вопросу планируют принять на встрече министров обороны стран блока, намеченной на февраль следующего года.

Ранее в финском Миккели официально открыли штаб сухопутных войск НАТО, он находится на расстоянии 300 километров от Санкт-Петербурга, напоминает «Свободная пресса».

