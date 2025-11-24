В Финляндии могут разместить подразделение НАТО
Финляндия предложит разместить на территории страны подразделение системы командования НАТО. Об этом рассказали в министерстве обороны республики.
«Министр обороны Антти Хяккянен заявил, что Финляндия предложит НАТО разместить подразделение системы командования», - указано в сообщении.
Численность подразделения составит около 50 человек. Формирование будет предоставлять системы связи и информации для поддержки управления силами альянса в Финляндии и в случае необходимости на территории всей НАТО.
Решение по этому вопросу планируют принять на встрече министров обороны стран блока, намеченной на февраль следующего года.
Ранее в финском Миккели официально открыли штаб сухопутных войск НАТО, он находится на расстоянии 300 километров от Санкт-Петербурга, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Сделал рекламу — расстрелять?»: Блогеры выступили против новых запретов Госдумы
- На «Почте Донбасса» произошел сбой информационных систем из-за кибератаки
- Умерла актриса Театра сатиры Валентина Шарыкина
- Азаров уличил Европу в попытке превратить мирный план в «бесконечную войну»
- В Финляндии могут разместить подразделение НАТО
- Россиян призвали не ждать снижения цен на гаджеты
- Пощекотать нервы: Адмирал Комоедов предупредил о провокациях НАТО у Калининграда
- В Эфиопии произошло извержение спавшего более десяти тысяч лет вулкана
- В ЦБ надеются на возвращение инфляции к цели в 4% в 2026 году
- Ущербный договор: Юрист Соловьев призвал отказаться от сделок с «бабушками»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru