На «Почте Донбасса» произошел сбой информационных систем из-за кибератаки

Сбой зафиксирован в работе информационных систем «Почты Донбасса» в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сообщении организации.

«Информационные системы нашего предприятия были подвержены внешнему воздействию, в результате которого произошел сбой в работе программного обеспечения и интернет-ресурсов... Были затронуты внутренние сервисы, включая корпоративную сеть, веб-платформу и электронную почту», - рассказали в пресс-службе компании.

Доступ к ряду сервисов временно ограничили, чтобы предотвратить дальнейшее распространение угрозы. Специалисты пытаются локализовать атаку и восстановить работу систем.

Ранее глава отдела расширенного исследования угроз «Лаборатории Касперского» Никита Назаров предупредил о появлении семи групп хакеров, деятельность которых направлена против России, пишет «Свободная пресса».

