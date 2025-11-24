На «Почте Донбасса» произошел сбой информационных систем из-за кибератаки
Сбой зафиксирован в работе информационных систем «Почты Донбасса» в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сообщении организации.
«Информационные системы нашего предприятия были подвержены внешнему воздействию, в результате которого произошел сбой в работе программного обеспечения и интернет-ресурсов... Были затронуты внутренние сервисы, включая корпоративную сеть, веб-платформу и электронную почту», - рассказали в пресс-службе компании.
Доступ к ряду сервисов временно ограничили, чтобы предотвратить дальнейшее распространение угрозы. Специалисты пытаются локализовать атаку и восстановить работу систем.
Ранее глава отдела расширенного исследования угроз «Лаборатории Касперского» Никита Назаров предупредил о появлении семи групп хакеров, деятельность которых направлена против России, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Сделал рекламу — расстрелять?»: Блогеры выступили против новых запретов Госдумы
- На «Почте Донбасса» произошел сбой информационных систем из-за кибератаки
- Умерла актриса Театра сатиры Валентина Шарыкина
- Азаров уличил Европу в попытке превратить мирный план в «бесконечную войну»
- В Финляндии могут разместить подразделение НАТО
- Россиян призвали не ждать снижения цен на гаджеты
- Пощекотать нервы: Адмирал Комоедов предупредил о провокациях НАТО у Калининграда
- В Эфиопии произошло извержение спавшего более десяти тысяч лет вулкана
- В ЦБ надеются на возвращение инфляции к цели в 4% в 2026 году
- Ущербный договор: Юрист Соловьев призвал отказаться от сделок с «бабушками»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru