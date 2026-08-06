СМИ: Трамп заявил, что хочет видеть Вэнса своим преемником

Как утверждают источники газеты, такое пожелание глава Белого дома высказал на закрытой встрече со спонсорам Республиканской партии в Овальном кабинете.

Другие собеседники издания при этом указали, что не уверены в том, кого именно поддержит Трамп - Вэнса или главу Госдепа Марко Рубио. По их словам, американский лидер будет до последнего откладывать публичное выражение поддержки, «чтобы не выглядеть хромой уткой».

Ранее Трамп на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне пошутил, что планирует баллотироваться на «четвёртый срок», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

