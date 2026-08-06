Россиян предупредили о росте цен на кофе к осени
Константин Медведев объяснил НСН, почему российские кофейни вынуждены поднимать цены к предстоящему осеннему сезону.
На фоне роста налогов, подорожания логистика и зерен кофейни вынуждены поднимать цены, однако бизнес вряд ли ждут масштабные закрытия, заявил в беседе с НСН руководитель продуктового направления сети кофеен Cofix Константин Медведев.
Биржевые цены на кофе основных сортов - робуста и арабика - в мире выросли в июле до максимального с января текущего года значения, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка. Утоняется, что в предыдущем месяце стоимость робусты выросла по сравнению с июнем на 9,1% - до 4,07 доллара за килограмм.
«Рост "биржи" в целом связан с теми же проблемами, что и раньше. В ближайшие 3-6 месяцев в нашей сети это никак не скажется на конечном потребителе. Пока закупщики, с которыми я работаю, не били тревогу и не говорили о том, что что-либо произошло. Мне кажется, российские кофейни в любом случае будут поднимать цены. Мы уже подняли цены в осеннем сезоне. Не знаю, будем ли делать это в зимнем. Вижу, что все сети и локальные кофейни повсеместно поднимают цены, поскольку растут налоги. Зеленое зерно подорожало не только сейчас, но и за прошлый год. Есть проблемы с бензином, логистикой. Поэтому цены будут расти, но нужно смотреть по ситуации», - рассказал он.
Собеседник НСН также допустил, что кофейный бизнес столкнется со сложностями в осенний и зимний периоды, но массового закрытия не последует.
«В последнее время я вижу тенденцию – люди начали покупать себе кофемашины домой. Но не думаю, что кофейный бизнес закроется. Вероятно, будет тяжело осенью-зимой, но все будет зависеть в целом от ситуации в стране. В течение последних 6-7 лет люди часто приходят не только выпить кофе, но и встретиться с друзьями, родными. Туда приходят не только за продуктом, но и за общением», - уточнил он.
Ранее нутрициолог Елена Желянина предупредила, что растворимый кофе содержит вещество, ухудшающее метаболизм и негативно влияющее на фертильность женщин, и может быть опасен для здоровья.
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