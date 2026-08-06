Россиян предупредили о росте цен на кофе к осени

Собеседник НСН также допустил, что кофейный бизнес столкнется со сложностями в осенний и зимний периоды, но массового закрытия не последует.

«В последнее время я вижу тенденцию – люди начали покупать себе кофемашины домой. Но не думаю, что кофейный бизнес закроется. Вероятно, будет тяжело осенью-зимой, но все будет зависеть в целом от ситуации в стране. В течение последних 6-7 лет люди часто приходят не только выпить кофе, но и встретиться с друзьями, родными. Туда приходят не только за продуктом, но и за общением», - уточнил он.

Ранее нутрициолог Елена Желянина предупредила, что растворимый кофе содержит вещество, ухудшающее метаболизм и негативно влияющее на фертильность женщин, и может быть опасен для здоровья.

