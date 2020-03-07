Путин поручил провести миграционную реформу

Всего реформа предусматривает введение трех видов вступления в российское гражданства: общий, упрощенный и особый. Общий вид применяется ко всем не имеющим оснований быть принятыми в российское гражданство в упрощенном или особом порядке. Для его получения предполагается знание русского языка, определенный срок постоянного проживания на территории России, а также обязательство соблюдать российское законодательство. Решение о приеме будет оценивать комиссия, МВД и его территориальные органы. Упрощенный вид предусматривает снятие ряда требования к лицам, прибывшим «из стран, близких нам в социокультурном отношении», а также при наличии позитивных социальных связей в России или уязвимого положения просителя. Решение принимаются МВД, его территориальными органами, а также МИД, диппредставительствами и консульскими учреждениями. Особый вид вступления в гражданство будет применяться для отдельных категорий лиц, решение в отношении которых требует оценки неочевидных фактов. Такое решение принимает непосредственно президент Российской Федерации.

При этом основным миграционным статусом, согласно новой концепции, станет вид на жительство. Для его получения потребуются регистрация в государственной информационной системе, проживание на территории РФ и соблюдение ее законодательства, отсутствие опасных заболеваний «и, как правило, знание русского языка». Разрешение на временное проживание будет исключен, как «изживший себя».

Ранее профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в беседе с НСН рассказала в эфире НСН, как мигранты решают проблему нехватки персонала в России. Она отметила, что эмиграция разделилась на две части: основная часть закрывает рабочие места, на которые не хочет идти местное население, а другая часть – хорошая квалифицированная миграция, которая закрывает квалифицированные рабочие места.



