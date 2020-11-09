Счетная палата сообщила о росте убыли населения на 30% на фоне пандемии

Естественная убыль населения в России с января по июль 2020 года выросла более чем на 30% и составила 316,3 тысячи человек. Об этом говорится в докладе Счетной палаты РФ.

Ведомство отмечает убыль населения в 78 регионах РФ, число умерших возросло в 62 регионах. В целом по стране в период с января по июль число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся.

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Число родившихся в аналогичном периоде 2019 года было выше на 5,7%. В Счетной палате добавили, что миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 20,6%.

Одновременно с этим в стране растет число безработных. Уровень безработицы достиг максимума с 2012 года, численность занятых в экономике составила 70,5 миллионов человек.

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Счетная палата сделала прогноз на возвращение к положительным темпам общего прироста населения. В ведомстве считают, что это возможно только с 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости
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