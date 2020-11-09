Счетная палата сообщила о росте убыли населения на 30% на фоне пандемии

Естественная убыль населения в России с января по июль 2020 года выросла более чем на 30% и составила 316,3 тысячи человек. Об этом говорится в докладе Счетной палаты РФ.

Ведомство отмечает убыль населения в 78 регионах РФ, число умерших возросло в 62 регионах. В целом по стране в период с января по июль число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся.