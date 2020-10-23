Путин назвал увеличение доходов россиян ключевым вопросом
Увеличение доходов россиян и рост занятости являются ключевыми вопросами. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам заявил Владимир Путин. Также глава государства добавил, что ситуация на рынке труда по-прежнему остаётся достаточно сложной.
«В сентябре безработица в России составила 6,3%. По сравнению с августом её уровень практически не снизился», — цитирует Путина RT.
Ранее глава государства отмечал, что мировая экономика может столкнуться с новыми острыми проблемами на фоне пандемии коронавируса.
Между тем, число официально зарегистрированных безработных в России снижается. Об этом заявил глава Минтруда. По словам Антона Котякова, сейчас их более 3,5 млн. Министр добавил, что с начала осени на работу приняли почти на 600 тысяч больше россиян, чем уволили.
Ранее, 20 октября, сообщалось, что общая безработица в России в сентябре снизилась до 6,3% с 6,4% в августе. Об этом говорят данные оперативного доклада Росстата. При этом, в документе отмечается, что число официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, составило 3,7 миллиона человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+17 340 / сут.
Умерли
25 525+283 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 263 / сут.
- Белоруссия остановила транзит российской нефти в Европу
- Названы самые частые нарушения таксистов в Москве
- Глава Карабаха попросил Путина сделать все возможное для прекращения войны
- Путин попросил регионы не вводить жесткие ограничения из-за COVID-19
- Названы условия массового туризма в Арктику
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru