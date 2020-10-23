Путин назвал увеличение доходов россиян ключевым вопросом

Увеличение доходов россиян и рост занятости являются ключевыми вопросами. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам заявил Владимир Путин. Также глава государства добавил, что ситуация на рынке труда по-прежнему остаётся достаточно сложной.

«В сентябре безработица в России составила 6,3%. По сравнению с августом её уровень практически не снизился», — цитирует Путина RT.

Ранее глава государства отмечал, что мировая экономика может столкнуться с новыми острыми проблемами на фоне пандемии коронавируса.

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Между тем, число официально зарегистрированных безработных в России снижается. Об этом заявил глава Минтруда. По словам Антона Котякова, сейчас их более 3,5 млн. Министр добавил, что с начала осени на работу приняли почти на 600 тысяч больше россиян, чем уволили.

Ранее, 20 октября, сообщалось, что общая безработица в России в сентябре снизилась до 6,3% с 6,4% в августе. Об этом говорят данные оперативного доклада Росстата. При этом, в документе отмечается, что число официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, составило 3,7 миллиона человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусБезработицаРоссиянеДоходыВладимир Путин
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