Путин назвал увеличение доходов россиян ключевым вопросом

Увеличение доходов россиян и рост занятости являются ключевыми вопросами. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам заявил Владимир Путин. Также глава государства добавил, что ситуация на рынке труда по-прежнему остаётся достаточно сложной.

«В сентябре безработица в России составила 6,3%. По сравнению с августом её уровень практически не снизился», — цитирует Путина RT.

Ранее глава государства отмечал, что мировая экономика может столкнуться с новыми острыми проблемами на фоне пандемии коронавируса.