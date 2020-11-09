Счетная палата: улучшения на российском рынке труда могут произойти к концу года
Улучшения на рынке труда России могут произойти к концу 2021 года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Счетную палату.
В июле–сентябре текущего года число граждан, занятых в экономике, сократилась почти на два миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В целом с начала года занятость составила 70,6 миллиона человек.
По данным Счетной палаты, к августу количество безработных увеличилось до 4,8 миллиона человек. В сентябре число безработных снизилось на 31,4 тысячи, уровень безработицы составил 6,3%.
Как отмечают в ведомстве, ситуация на рынке труда к концу года начнет улучшаться при сохранении благоприятных тенденций в экономике и текущего уровня карантинных мер.
Ранее в октябре глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что почти 20 миллионов человек в России относятся к категории бедных, это составляет 13,5% от населения страны. Министр отметил, что пик безработицы пришелся на сентябрь - 3,7 млн человек.
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