Жилищные услуги в России подорожали на 8,11%

В 2023 году тарифы на жилищные услуги выросли на 8,11%, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В Госдуме заявили о планах сделать будущий год в России Годом ЖКХ

К жилищным услугам относится оплата жилья в государственных и муниципальных фондах. При этом коммунальные услуги подорожали на 0,03%.

На 6,29% увеличилась плата за содержание и ремонт, на 5,19% - за услуги по эксплуатации. Взносы за капитальный ремонт выросли на 11,81%.

Следующая индексация коммунальных тарифов запланирована на 1 июля 2024 года.

По словам президента России Владимира Путина, в 2023 году в систему ЖКХ направлено 337 миллиардов рублей из разных источников, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЖильеРоссияЖКХ

Горячие новости

Все новости

партнеры