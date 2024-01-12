Жилищные услуги в России подорожали на 8,11%
В 2023 году тарифы на жилищные услуги выросли на 8,11%, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
К жилищным услугам относится оплата жилья в государственных и муниципальных фондах. При этом коммунальные услуги подорожали на 0,03%.
На 6,29% увеличилась плата за содержание и ремонт, на 5,19% - за услуги по эксплуатации. Взносы за капитальный ремонт выросли на 11,81%.
Следующая индексация коммунальных тарифов запланирована на 1 июля 2024 года.
По словам президента России Владимира Путина, в 2023 году в систему ЖКХ направлено 337 миллиардов рублей из разных источников, отмечает «Радиоточка НСН».
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