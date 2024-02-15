«В три раза дороже!»: Запрет на сдачу квартир без счетчиков назвали анекдотом

«Я думаю, что эту инициативу не примут. У нас счетчиками не обеспечены не более 25% помещений, 75% помещений счетчики имеют. Управляющие организации никогда не жаловались, что в сдающихся квартирах не сообщают показания. Потому что если человек не сдает показатели счетчика, оплата считается с коэффициентом 3 от норматива, это очень большие деньги, вы столько потребить воды не сможете. Сегодня без счетчика платить очень дорого! Это в три раза больше, чем человек может потребить. В отношении арендуемых квартир этой проблемы нет. Это касается больших квартир, в которых живут десять человек, а прописан там один человек, например. Но управляющая компания легко это может вычислить», - объяснил он.

Крохин добавил, что исполнение подобной инициативы никто даже не сможет контролировать.

«Мне не очень понятно, какие цели, мотивации у профильного комитета Госдумы. Возникает вопрос, кто это будет контролировать, кому это надо? Кто будет бегать и проверять эти квартиры? Полиция? Нет. Жилищный инспектор? Он у нас один на тысячу домов. У нас три-четыре инспектора на округ. Люди из Госдумы должны спуститься с небес на землю. Они придумывают такие инициативы, которые даже невозможно комментировать. Это анекдот просто, зачем так позориться? Они создают какие-то фиктивные цели, задачи», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что в российских новостройках потребуют ставить отечественные умные счетчики горячей, холодной воды, тепла и газа. Соответствующая инициатива уже рассматривается, передает «Радиоточка НСН».

