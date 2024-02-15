«В три раза дороже!»: Запрет на сдачу квартир без счетчиков назвали анекдотом
Константин Крохин в эфире НСН заявил, что смысла контролировать арендуемые квартиры нет, без счетчика люди платят в три раза больше.
Сегодня в России 75% квартир обеспечены приборами учета, не сдавать показатели невыгодно, так как платить в таком случае придется в три раза больше, заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин в беседе с НСН.
В России запретят сдавать квартиру без приборов учета. Поправку с этой нормой в четверг, 15 февраля, планирует принять профильный комитет Госдумы по строительству и ЖКХ, передает ТАСС. Крохин назвал эту инициативу «анекдотом».
«Я думаю, что эту инициативу не примут. У нас счетчиками не обеспечены не более 25% помещений, 75% помещений счетчики имеют. Управляющие организации никогда не жаловались, что в сдающихся квартирах не сообщают показания. Потому что если человек не сдает показатели счетчика, оплата считается с коэффициентом 3 от норматива, это очень большие деньги, вы столько потребить воды не сможете. Сегодня без счетчика платить очень дорого! Это в три раза больше, чем человек может потребить. В отношении арендуемых квартир этой проблемы нет. Это касается больших квартир, в которых живут десять человек, а прописан там один человек, например. Но управляющая компания легко это может вычислить», - объяснил он.
Крохин добавил, что исполнение подобной инициативы никто даже не сможет контролировать.
«Мне не очень понятно, какие цели, мотивации у профильного комитета Госдумы. Возникает вопрос, кто это будет контролировать, кому это надо? Кто будет бегать и проверять эти квартиры? Полиция? Нет. Жилищный инспектор? Он у нас один на тысячу домов. У нас три-четыре инспектора на округ. Люди из Госдумы должны спуститься с небес на землю. Они придумывают такие инициативы, которые даже невозможно комментировать. Это анекдот просто, зачем так позориться? Они создают какие-то фиктивные цели, задачи», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что в российских новостройках потребуют ставить отечественные умные счетчики горячей, холодной воды, тепла и газа. Соответствующая инициатива уже рассматривается, передает «Радиоточка НСН».
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