При этом собеседник НСН призвал не ждать от этого какую-то выгоду для покупателя в виде снижения цен на оставшийся ассортимент.

«Никогда цены не уходили вниз, идут только вверх. Цены уходят "псевдо" вниз, когда есть акции. Для того, чтобы акционные цены были приятным удивлением для покупателя, всегда с сентября начинается незначительное повышение цен. А потом эту историю закрывают новогодними продажами. Все оффлайн-сети являются бизнес-единицами международного уровня, потому что их акции торгуются на биржах. Так что не стоит рассчитывать, что уменьшение ассортимента сделает лучше покупателю. Эта система настроена на прибыль», - отметил он.

Примечательно, что более всего ассортимент снизился в алкогольной продукции и в категории детских товаров, на 5,6% и 5,1% соответственно. Анфиногенов подтвердил, что большое разнообразие в алкоголе действительно не актуально потребителю.

«Несмотря на то, что рынок алкоголя брендозависим. Российскому потребителю 20 видов армянского коньяка, например, точно не нужно. Тем более из-за акцизов сейчас ценник недружелюбный. Что касается детских товаров, их часто покупают впрок, и тоже присутствует сезонность», - подытожил Анфиногенов.

Ранее Анфиногенов рассказал, что товары на маркетплейсах подорожают из-за изменений таможенного законодательства Евразийского экономического союза, который усложняет их ввоз на территорию стран-участников ЕАЭС, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

