Россиянам объяснили, почему оскудели прилавки магазинов
Крупные магазины убедились, что широкий ассортимент покупателям не нужен, заявил НСН Александр Анфиногенов.
Торговые сети оптимизируют ассортимент, исходя из покупательских предпочтений, исчезновение товарных позиций также объясняется сезонностью, рассказал НСН независимый аналитик рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
Период бурного роста числа новинок на полках российских продуктовых магазинов закончился, пишет «Коммерсант». Так, в июле в торговых сетях ассортимент продуктов питания снизился на 2,3%, непродовольственных товаров — на 1,8%. Эксперты связывают это с уменьшением средней торговой площади самих магазинов, что вынуждает ритейлеров оставлять на полках лишь самые продаваемые позиции. Анфиногенов рассказал, что тенденция не нова.
«Еще в доковидное время стали сокращаться продажи в гипермаркетах. Наряду с этим офлайн-сети начали активно развивать формат «у дома», и он показал свою эффективность. Оказалось, что уменьшенный ассортимент вполне устраивает покупателя. Потом развились электронные площадки, и сегодня большая часть товаров покупается именно через них. Каждое полугодие коммерческие дирекции офлайн-сетей работают над оптимизацией ассортимента, проводя анализы покупательской способности, и выводят из сетей позиции-балласты. В период отпусков люди тратят деньги в другое русло, это тоже влияет. У всех продуктов питания тоже есть своя сезонность, что-то покупают больше зимой, что-то летом. Это все приводит к тому, что люди меняют покупательские привычки», - рассказал он.
При этом собеседник НСН призвал не ждать от этого какую-то выгоду для покупателя в виде снижения цен на оставшийся ассортимент.
«Никогда цены не уходили вниз, идут только вверх. Цены уходят "псевдо" вниз, когда есть акции. Для того, чтобы акционные цены были приятным удивлением для покупателя, всегда с сентября начинается незначительное повышение цен. А потом эту историю закрывают новогодними продажами. Все оффлайн-сети являются бизнес-единицами международного уровня, потому что их акции торгуются на биржах. Так что не стоит рассчитывать, что уменьшение ассортимента сделает лучше покупателю. Эта система настроена на прибыль», - отметил он.
Примечательно, что более всего ассортимент снизился в алкогольной продукции и в категории детских товаров, на 5,6% и 5,1% соответственно. Анфиногенов подтвердил, что большое разнообразие в алкоголе действительно не актуально потребителю.
«Несмотря на то, что рынок алкоголя брендозависим. Российскому потребителю 20 видов армянского коньяка, например, точно не нужно. Тем более из-за акцизов сейчас ценник недружелюбный. Что касается детских товаров, их часто покупают впрок, и тоже присутствует сезонность», - подытожил Анфиногенов.
Ранее Анфиногенов рассказал, что товары на маркетплейсах подорожают из-за изменений таможенного законодательства Евразийского экономического союза, который усложняет их ввоз на территорию стран-участников ЕАЭС, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
