Путин поздравил юмориста Петросяна с 80-летием

В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что «замечательного артиста» Петросяна знают многочисленные любители эстрады, как в России, так и «далеко за её пределами».

«Знают и высоко ценят Ваше мастерство и талант импровизатора, неподражаемый юмор и обаяние, безграничную преданность избранной профессии», - написал он.

Также президент РФ пожелал Петросяну «здоровья, вдохновения и творческого долголетия», отмечает RT.

РАнее Путин поздравил с 50-летием народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

