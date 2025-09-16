Путин поздравил юмориста Петросяна с 80-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР, худрука Театра эстрадных миниатюр Евгения Петросяна с 80-летием. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что «замечательного артиста» Петросяна знают многочисленные любители эстрады, как в России, так и «далеко за её пределами».
«Знают и высоко ценят Ваше мастерство и талант импровизатора, неподражаемый юмор и обаяние, безграничную преданность избранной профессии», - написал он.
Также президент РФ пожелал Петросяну «здоровья, вдохновения и творческого долголетия», отмечает RT.
РАнее Путин поздравил с 50-летием народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
