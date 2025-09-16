Володин рассказал, что в портфеле Госдумы находятся 1174 законопроекта

Свыше 1170 законопроектов находятся в портфеле Госдумы. Об этом заявил спикер палаты Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

Во вторник в Госдуме проходит первое пленарное заседание осенней сессии, пишет RT.

«У нас с вами в законотворческом портфеле 1174 законопроекта, из которых два приняты во втором чтении, 251 законопроект - в первом чтении», - указал Володин.

Он добавил, что еще 921 документ находится на предварительном рассмотрении.

Ранее Вячеслав Володин напомнил о законах, которые вступили в силу в России с сентября 2025 года.

