Володин рассказал, что в портфеле Госдумы находятся 1174 законопроекта
16 сентября 202513:03
Свыше 1170 законопроектов находятся в портфеле Госдумы. Об этом заявил спикер палаты Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.
Во вторник в Госдуме проходит первое пленарное заседание осенней сессии, пишет RT.
«У нас с вами в законотворческом портфеле 1174 законопроекта, из которых два приняты во втором чтении, 251 законопроект - в первом чтении», - указал Володин.
Он добавил, что еще 921 документ находится на предварительном рассмотрении.
Ранее Вячеслав Володин напомнил о законах, которые вступили в силу в России с сентября 2025 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин рассказал, что в портфеле Госдумы находятся 1174 законопроекта
- Лавров: «Интервидение» можно считать мягкой силой
- Отели в Сочи станут дешевле на 40% в конце октября
- В Забайкалье упал в озеро вездеход с девятью пассажирами
- Депутат Гусев анонсировал стандарт для автомобилей такси
- СБУ объявила в розыск главу ЦИК Памфилову
- Цены на такси взлетят в четыре раза из-за локализации машин
- В Омске пьяная женщина за рулем протаранила восемь машин
- «Два выходных в год»: Почему в России никогда не будет рабочей четырехдневки
- В Башкирии запретили публиковать информацию об атаках дронов и применении ПВО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru