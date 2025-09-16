В Забайкалье упал в озеро вездеход с девятью пассажирами

Вездеход с пассажирами рухнул в озеро в Каларском округе Забайкалья, есть жертвы. Об этом сообщил глава округа Владимир Устюжанин.

На борту вездехода находились девять человек.

«Поступило телефонное сообщение от ЕДДС (Единой дежурной диспетчерской службы. - НСН), что четыре человека выжили, пятеро утонули, это предварительные данные», - рассказал чиновник в беседе с ТАСС.

Как сообщают СМИ, в вездеходе находились геологи, машина съехала с горы из-за отказа тормозов и рухнула в озеро Амудиса.

Ранее в Читинском районе Забайкалья совершил жесткую посадку самолет Ан-2, пострадали восемь человек.

