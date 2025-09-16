В Забайкалье упал в озеро вездеход с девятью пассажирами
Вездеход с пассажирами рухнул в озеро в Каларском округе Забайкалья, есть жертвы. Об этом сообщил глава округа Владимир Устюжанин.
На борту вездехода находились девять человек.
«Поступило телефонное сообщение от ЕДДС (Единой дежурной диспетчерской службы. - НСН), что четыре человека выжили, пятеро утонули, это предварительные данные», - рассказал чиновник в беседе с ТАСС.
Как сообщают СМИ, в вездеходе находились геологи, машина съехала с горы из-за отказа тормозов и рухнула в озеро Амудиса.
Ранее в Читинском районе Забайкалья совершил жесткую посадку самолет Ан-2, пострадали восемь человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин рассказал, что в портфеле Госдумы находятся 1174 законопроекта
- Лавров: «Интервидение» можно считать мягкой силой
- Отели в Сочи станут дешевле на 40% в конце октября
- В Забайкалье упал в озеро вездеход с девятью пассажирами
- Депутат Гусев анонсировал стандарт для автомобилей такси
- СБУ объявила в розыск главу ЦИК Памфилову
- Цены на такси взлетят в четыре раза из-за локализации машин
- В Омске пьяная женщина за рулем протаранила восемь машин
- «Два выходных в год»: Почему в России никогда не будет рабочей четырехдневки
- В Башкирии запретили публиковать информацию об атаках дронов и применении ПВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru