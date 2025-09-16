Лукашенко призвал белорусских военных учиться у россиян
16 сентября 202513:10
Сегодня россияне многое могут и готовы бесплатно передавать белорусам свои навыки и подготовку. Как пишет БелТА, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
На церемонии вручения госнаград в Минске он отметил, что белорусским военным следует учиться у россиян.
«Если хотим жить, мы должны уметь все. Это я обращаюсь как военный к военнослужащим», - указал белорусский лидер, призвав «быть всегда начеку».
Ранее Лукашенко заявил, что Минск продолжит поддерживать Москву в урегулировании на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
