Лукашенко призвал белорусских военных учиться у россиян

Сегодня россияне многое могут и готовы бесплатно передавать белорусам свои навыки и подготовку. Как пишет БелТА, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Опытный «путиновед»: Чему Трамп хочет поучиться у Лукашенко

На церемонии вручения госнаград в Минске он отметил, что белорусским военным следует учиться у россиян.

«Если хотим жить, мы должны уметь все. Это я обращаюсь как военный к военнослужащим», - указал белорусский лидер, призвав «быть всегда начеку».

Ранее Лукашенко заявил, что Минск продолжит поддерживать Москву в урегулировании на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

