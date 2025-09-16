Нефть на чай: Как Россия вернулась к бартерному обмену в мировой торговле
Подобные схемы расчетов можно использовать в торговле со многими странами, включая Индию и Китай, заявил НСН Георгий Остапкович.
Россия перешла на бартер в торговле с Китаем, так как Пекин опасается санкций со стороны США, рассказал НСН научный руководитель центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
Во внешней торговле России впервые с 1990-х годов снова начали применяться бартерные механизмы: в частности, российские компании обменивают пшеницу на китайские автомобили, а семена льна — на строительные материалы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники и аналитиков. Остапкович подтвердил эту тенденцию.
«Проиграть в этом случае мы вряд ли можем. Это происходит по причине того, что нарушены расчеты между банками из-за санкций. Большинство китайских банков уже не могут проводить платежи с нами, задерживают, возникают посредники и так далее, растут издержки. А если мы условно на 100 долларов продаем пшеницы и на 100 долларов покупаем у них технику, что нам мешает совершить обмен? Это, конечно, не такой цивилизованный вид расплаты, но такими схемами пользуются многие страны. Это проще сегодня, чем проводить прямые платежи. Китайские банки боятся прямых сделок из-за санкций», - пояснил он.
По словам специалиста, подобные схемы можно использовать и в торговле с другими странами, включая Индию.
«Каждый покупатель и продавец оценивает эффективность расчетов. Индия тоже может с нами обмениваться, так как на них США и так уже наложили пошлины в 50%. Условно говоря, мы им ботинки, они нам – рубашки. Стоимость одинаковая, никаких денег в отчете нет. Теоретически можем чай на нефть обменять. Один баррель – это четыре вагона чая, а мы одну цистерну нефти продаем. Уйдут санкции, уйдут и такие платежи», - добавил собеседник НСН.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС, заявил, что отдельные государства «развязывают торговые и тарифные войны» и наносят серьёзный ущерб правилам международной торговли, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
