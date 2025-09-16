Лукашенко: Белоруссия не имеет отношение к тому, что залетает в Польшу и Литву

Выступая на церемонии вручения государственных наград, он отметил, что Минск, в отличие от Варшавы и Вильнюса, не воет «после каждого залёта беспилотников со стороны Украины, России», а спокойно реагирует «по соответствующим линиям».

«Если они взвыли после того, как мы половину беспилотников сбили, не зная, чьи они... Несколько штук мы не смогли поразить... И им сообщили, сколько, куда летит... Они это признают. Тем не менее пакостят», - указал белорусский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен защищать кого-либо в ситуации с беспилотниками в Польше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

