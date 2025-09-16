Лавров: «Интервидение» можно считать мягкой силой

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» можно считать «мягкой силой» в том смысле, что он позволит узнать о России и ее народе. Об этом заявил на пресс-конференции глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы хотим, чтобы Россию и российский народ знали. Мы считаем вредными те барьеры, которые коллективный Запад возводил... Поэтому, если под "мягкой силой" вы понимаете возможность дать узнать о себе, то, конечно, мы в этом заинтересованы», - подчеркнул министр.

Лавров указал, что в советские времена образ России за границей продвигали лишь с позитивной стороны, но теперь нужно, чтобы о РФ знали «со всеми нашими достоинствами и недостатками».

«Интервидение» состоится в Москве 20 сентября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Россию на конкурсе представит певец Шаман (Ярослав Дронов).

