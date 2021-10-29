Сбой зафиксирован в работе сервисов Сбербанка

По данным сервиса, жалобы поступали из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Ижевска, Казани и других городов. Большая часть сообщений касалась проблем с переводами денег (51%). Кроме того, пользователи жаловались на работу онлайн-банкинга (26%) и мобильного банка (23%).

Ранее Downdetector сообщил о проблемах в работе YouTube, жалобы поступали из США, Канады, России, а также ряда европейских стран.

