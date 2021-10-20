Пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram

Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе социальной сети Instagram, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Основное количество жалоб зафиксировано в США, однако проблемы возникли и у граждан Канады, Великобритании, Испании, Италии и России.

Чаще всего пользователи сообщают о сбоях при соединении с сервером, а также при отображении новостной ленты и работе вебсайта.

Ранее пользователи соцсети «ВКонтакте» из России заявили о наличие проблем в работе соцсети.

