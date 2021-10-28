В работе Youtube зафиксировали сбои

Пользователи из разных стран заявили о сбоях в работе видеохостинга Youtube. Об этом сообщает сайт Downdetector, фиксирующий неполадки в работе крупных интернет-ресурсов.

По данным сайта, сбои начались в 21:10 по московскому времени. В основном на работу ресурса жалуются пользователи из США, Канады, России, а также ряда европейских стран.

Пользователи жалуются на работу сайта, качество просмотра видеороликов, а также на проблемы с соединением с сервером и работой мобильного приложения.

