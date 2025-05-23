Путешественников предупредили о многочасовых задержках в московских аэропортах

В частности, рейс из Внуково в Даламан (Турция) авиакомпании Turkish Airlines отложен на 16 часов, на такой же срок задерживаются рейсы в Бодрум и Анталью. На 11 часов опоздает направляющийся в Баку лайнер авиакомпании AZAL, на 10 часов — борт в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что более 160 рейсов задержали в трех аэропортах Москвы.

