Клиентов «Аэрофлота» попросили подождать с починкой бонусной системы
Авиакомпания восстановила необходимую инфраструктуру, но еще не добралась до починки бонусной системы, заявил НСН Артем Геллер.
После хакерской атаки необходимо было восстановить самое главное, а второстепенные функции вернутся позднее, рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в разговоре с НСН.
Ранее хакерской атаке подвергся российская авиакомпания «Аэрофлот». Размер ущерба, который понес авиаперевозчик, по оценкам экспертов Forbes, может составить от 10 до 50 миллионов долларов. Бонусная система «Аэрофлота» не работает с момента атаки. Участники не могут войти в личные кабинеты и потратить накопленные мили. Геллер подчеркнул, что в такой ситуация корпорация сначала решала более серьезные проблемы.
«Давайте по-честному, есть необходимое и достаточное. Самое главное, что самолеты летают и все как-то работает. Видимо, запасных копий программы, которую они считали неважной для критической инфраструктуры, не сохранилось. Так, кстати, бывает, когда у вас огромный массив данных, и вы храните только то, что является самым важным, чтобы в случае необходимости поднять. Все остальное либо находится в очень дальних архивах, либо требует каких-то определенных процедур. Восстановление может занять любое время, здесь гадать очень сложно. Но мне кажется, что восстановят, я думаю, в какое-то разумно обозримое время. Если уж компания зажила, то это значит, что где-то все-таки архивы есть, и поэтому это вопрос очередности», — отметил он.
Геллер добавил, что хакеры, скорее всего, не получили доступ к личным данным клиентам «Аэрофлота».
«Хакеры нам обещали чуть ли не огненную геенну, якобы 7000 серверов стерты до основания, но нет. Я бы предположил, что если бы у них данные были, они бы их уже выложили. Хотя бы в качестве демонстрационных версий. Их промедление означает, что либо они все-таки до данных не добрались, либо те хранились в зашифрованном виде, а расшифровать — это задача для квантовых компьютеров, если они когда-нибудь появятся. Если бы данные были бы украдены, то они бы уже выставлены были бы на продажу, какие-то фрагменты появились бы на спецфорумах», — заключил он.
Ранее Геллер заявил НСН, что Госуслугам и столичным департаментам нужно еще раз провести аудит своих систем безопасности.
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