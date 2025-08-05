После хакерской атаки необходимо было восстановить самое главное, а второстепенные функции вернутся позднее, рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в разговоре с НСН.

Ранее хакерской атаке подвергся российская авиакомпания «Аэрофлот». Размер ущерба, который понес авиаперевозчик, по оценкам экспертов Forbes, может составить от 10 до 50 миллионов долларов. Бонусная система «Аэрофлота» не работает с момента атаки. Участники не могут войти в личные кабинеты и потратить накопленные мили. Геллер подчеркнул, что в такой ситуация корпорация сначала решала более серьезные проблемы.