«Разводят» на информацию: Названа причина взлома «Аэрофлота»
Разработчик сайта Кремля Артем Геллер заявил НСН, что Госуслугам и столичным департаментам нужно еще раз провести аудит своих систем безопасности.
В 99% случаев взломы систем крупных компаний связаны с социальным фактором, когда «кто-то сказал лишнее», такая причина, вероятно, была и в ситуации с «Аэрофлотом», заявил НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Сеть аптек «Столички» не работает по всей Москве, передает Mash. Не работают кассы и системы учёта, сотрудников отправили в отгул. Чем вызван сбой, официально не сообщалось. Журналисты предполагают, что сеть взломали. Предположительно, аптеки возобновят работу через день-два. Всего сеть насчитывает больше 1000 аптек в 80 городах. Аналогичные проблемы сегодня возникли у сети аптек «Неофарм». До этого атаке подвергся российский «Аэрофлот». Геллер рассказал, с чем связана череда взломов.
«Это работает хакерская группа Silent Crow, они имеют украинскую юрисдикцию. Им могут помогать из Великобритании, США, этого мы не узнаем в ближайшее время. Если говорить о количестве взломов, ничего экстремального не происходит. Подобные случаи были и до начала спецоперации, обострились особенно в 2022 году, тот период мы выдержали. Сейчас мы находимся в том периоде, когда не так всего много и не так все страшно. Во многом взломы носят информационный характер, пиар-кампания. Обычно они сообщают, что все плохо, а на деле все обстоит не так. Я так предполагаю, что в случае «Аэрофлота» масштабы сильно меньше, чем было заявлено хакерами», - рассказал он.
По его словам, сегодня Госуслугам и столичным департаментам нужно еще раз провести аудит своих систем безопасности.
«Готовиться нужно всем, это было понятно еще до атак. В любой большой организации и важном продукте обязательно есть отдел информационной безопасности, который занимается стабильностью работы и так далее. Сейчас любым службам, где хранятся персональные данные граждан, например, Госуслуги, столичные департаменты, нужно еще раз провести аудит своих систем безопасности. Нужно еще раз обучить всех своих сотрудников, пройти курсы дополнительные. На 99% подобные взломы – это социальная инженерия, когда кто-то что-то лишнее сказал. Кого-то просто «разводят» на информацию, чаще всего взломы не технические, а именно социальные. После этой истории с «Аэрофлотом» аудит во всех компаниях произойдет сам собой», - заключил собеседник НСН.
Размер ущерба, который понёс «Аэрофлот» из-за хакерской атаки, по оценкам экспертов, может составить от 10 млн до 50 млн долларов. Об этом пишет Forbes. Кибератака на систему авиаперевозчика произошла 28 июля. В результате только из Шереметьево были отменены 54 оборотных рейсов, передает «Радиоточка НСН».
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