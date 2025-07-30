«Аэрофлот» полностью стабилизировал расписание полетов после сбоя
Авиакомпания «Аэрофлот» полностью стабилизировала расписание полетов после сбоя в информационных системах 28 июля. Об этом говорится в сообщении перевозчика.
«За 29 июля авиакомпания выполнила 100% из намеченных 216 парных рейсов с вылетом из Москвы, а также все 73 рейса региональной программы, выполняемой минуя Москву», - указали в организации.
На среду, 30 июля перевозчик запланировал 241 парный рейс из Москвы и обратно и 73 полета в регионах. Актуальное расписание доступно на сайтах «Аэрофлота» и аэропортов, а также на информационных табло авиагаваней.
Ранее компания заявила о сбое в своих системах и предупредила об изменениях в расписании. В результате были отменены десятки рейсов, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru