«Аэрофлот» полностью стабилизировал расписание полетов после сбоя

«За 29 июля авиакомпания выполнила 100% из намеченных 216 парных рейсов с вылетом из Москвы, а также все 73 рейса региональной программы, выполняемой минуя Москву», - указали в организации.

На среду, 30 июля перевозчик запланировал 241 парный рейс из Москвы и обратно и 73 полета в регионах. Актуальное расписание доступно на сайтах «Аэрофлота» и аэропортов, а также на информационных табло авиагаваней.

Ранее компания заявила о сбое в своих системах и предупредила об изменениях в расписании. В результате были отменены десятки рейсов, пишет «Свободная пресса».

