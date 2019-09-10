Сбитая летчица. На политической карьере Савченко поставили крест

«Лузер есть лузер. Это, кстати, очень характерно для тех, кто побывал в плену – искусственные герои. Ее пример очень поучителен: как ее тогда встречали, дали ей героя Украины, как она надувалась, что она такая "козырная". А чем все закончилось? Пшиком! Были шансы, конечно, но человек не захотел учиться - возомнила себя Жанной д’Арк, великой личностью. Никаких перспектив у нее нет, последние выборы это показали. Плюс у нее, в силу жизненных обстоятельств, очень тяжелый характер», - заявил он.

Отметим, что Савченко в ходе последней кампании Савченко пыталась переизбраться в парламент. Она баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донбассе, однако по итогам подсчета голосов потерпела сокрушительное поражение. Свои голоса за нее отдали восемь человек. Соскин призвал украинцев, которые недавно вернулись из российских тюрем, учесть печальный опыт Савченко.

«Те 35 человек, которых сейчас обменяли – им надо посмотреть на историю Савченко. Надо заниматься своей частной жизнью, ни в коем случае не лезть в политику и общественные движения. Ну, пожал им Зеленский руку – а кто такой Зеленский? Сегодня он есть, завтра его не будет – так же, как Порошенко», - заключил политолог.