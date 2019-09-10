Сбитая летчица. На политической карьере Савченко поставили крест
Экс-советник президента Украины рассказал в эфире НСН, что вернувшимся из российских тюрем украинцам следует учесть печальный опыт Савченко.
Бывшая украинская военнослужащая и экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко пожаловалась, что после ухода из парламента не может найти работу. По ее словам, за время пребывания в тюрьмах она подорвала здоровье, поэтому не может пройти медкомиссию для возвращения в армию. От безысходности Савченко зарегистрировалась в центре занятости.
Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал, что оставшаяся не у дел Савченко – типичная история о тех, кто вернулся из плена.
«Лузер есть лузер. Это, кстати, очень характерно для тех, кто побывал в плену – искусственные герои. Ее пример очень поучителен: как ее тогда встречали, дали ей героя Украины, как она надувалась, что она такая "козырная". А чем все закончилось? Пшиком! Были шансы, конечно, но человек не захотел учиться - возомнила себя Жанной д’Арк, великой личностью. Никаких перспектив у нее нет, последние выборы это показали. Плюс у нее, в силу жизненных обстоятельств, очень тяжелый характер», - заявил он.
Отметим, что Савченко в ходе последней кампании Савченко пыталась переизбраться в парламент. Она баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донбассе, однако по итогам подсчета голосов потерпела сокрушительное поражение. Свои голоса за нее отдали восемь человек. Соскин призвал украинцев, которые недавно вернулись из российских тюрем, учесть печальный опыт Савченко.
«Те 35 человек, которых сейчас обменяли – им надо посмотреть на историю Савченко. Надо заниматься своей частной жизнью, ни в коем случае не лезть в политику и общественные движения. Ну, пожал им Зеленский руку – а кто такой Зеленский? Сегодня он есть, завтра его не будет – так же, как Порошенко», - заключил политолог.
В 2016 году Савченко была осуждена в России на 22 года колонии по обвинению в причастности к убийству российских журналистов в Донбассе. В том же году ее обменяли на задержанных в Донбассе россиян.
В Киеве Савченко вручили звезду Героя Украины, также она стала депутатом Верховной Рады. Однако в 2018 году ее лишили неприкосновенности и заключили в СИЗО, обвинив в подготовке террористического акта. В апреле 2019 года она вышла на свободу.
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